Atilla Taş FETÖ'den gözaltına alındı
Atilla Taş'ın, “FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
- İHA
Atilla Taş'ın, “FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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