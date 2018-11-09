Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atilla Taş FETÖ'den gözaltına alındı

Atilla Taş'ın, “FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atilla Taş'ın, “FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu

Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA