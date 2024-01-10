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Av tüfeğiyle kendini vurdu! 24 yaşındaki kadının acı dolu intiharı

Afyonkarahisar'da aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giden genç kadın, karnına dayadığı tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İHA10 Ocak 2024 Çarşamba 02:26 - Güncelleme:
Av tüfeğiyle kendini vurdu! 24 yaşındaki kadının acı dolu intiharı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana gelen olayda, Gaye Solmaz (24) isimli kadın, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti.

Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, ekipler genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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