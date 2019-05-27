Avaşin-Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'ya ait hedefler vuruldu Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.