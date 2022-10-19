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  • Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den işçiye hakaret: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
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Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den işçiye hakaret: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma

Avcılar Belediyesi'nde işçiler grev başlattı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise işçilere yönelik skandal sözler sarf etti.

19 Ekim 2022 Çarşamba 11:34 - Güncelleme:
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den işçiye hakaret: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
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CHP'li Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı.

Grev başlatan işçilere, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu.

Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan Hançerli, 'Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin.' diyen işçiye 'Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma.' şeklinde skandal sözler sarf etti.

Daha sonra Hançerli'nin yanındaki kişiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.

  • Avcılar Belediyesi
  • Turan Hançerli
  • grev

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