Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den işçiye hakaret: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma

CHP'li Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı.
Grev başlatan işçilere, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu.
Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan Hançerli, 'Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin.' diyen işçiye 'Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma.' şeklinde skandal sözler sarf etti.
Daha sonra Hançerli'nin yanındaki kişiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.