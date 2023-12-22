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Avcılar Emniyet Müdürü Özburun görevden alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, eski bir polis memuruyla arbede yaşayan Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevinden alındığını duyurdu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 20:00 - Güncelleme:
Avcılar Emniyet Müdürü Özburun görevden alındı
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Gül, sosyal medya hesabından Özburun ile eski bir polis memuru arasında dün yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Özburun'un medyaya yansıyan görüntülerinin derin üzüntüye sebep olduğunu belirten Gül, "Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, 21 Aralık'ta Avcılar'da görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Özburun arasında çıkan olaya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedilerek "Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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