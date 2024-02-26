Avcılar'da 4 katlı binada yangın

Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'taki 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında duman bütün binayı kapladı. Güçlükle nefes alan bina sakinleri balkonlara çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İtfaiyesi ekipleri bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu yabancı 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.