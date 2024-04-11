Avcılar'da bekçiye silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahilinde yaşandı. İddiaya göre mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak için 2 kişiyi durdurdu. Bekçilerin kimlik kontrolü yapmasına izin vermeyen 2 şüpheliyle bekçiler arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden E.B. yanındaki silahla bekçilere ateş etti. Bekçi Barış K. bacağından ve kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barış K. hastaneye kaldırıldı. E.B. ve C.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

50 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde C.G.'nin 19'u 'Kasten yaralama' olmak üzere toplam 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 günlük kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında arama kararı bulunduğu, bekçiyi yaralayan E.B.'nin ise poliste 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, üst araması yapılan şüphelilerden E.B.'nin mukavemet göstererek belindeki tabancayla görevlilere ateş açtığı, açılan ateşte 1 bekçinin sol bacağından yaralandığı belirtildi. 2 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Görevli memura mukavemet' suçunu işleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakkında arama kararı bulunan C.G. ile bekçiyi silahla yaralayan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimlik kontrolü sırasında yaşanan arbedede gece bekçisi yaralandı