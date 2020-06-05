Avcılar'da depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı

AA 05 Haziran 2020 Cuma 10:06 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 10:08

Marmara Denizi açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Cami risk oluşturduğu gerekçesiyle ekiplerce ibadete kapatıldı, ayakta duran diğer minare ise kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirildi. Yapılan çalışmaların ardından yıkımına karar verilen cami, kubbeleri sökülerek boşaltıldı.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen çok sayıda zabıta ve polis ekibi, cami çevresinde güvenlik önlemi alarak, camiye çıkan caddeleri bariyerlerle kapadı.

Caminin yıkımına özel bir firma tarafından iş makineleriyle başlanırken, yıkımın tamamlanmasının 4 günü bulabileceği belirtildi.