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Avcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü

Avcılar TEM Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 07:03 - Güncelleme:
Avcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FHG 064 plakalı motosikleti kullanan sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 100 metre ileriye savruldu. Yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası yola fırlayan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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