Avcılar'da rögara düşen köpek kurtarıldı

DHA 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:37

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki kapağı kırık rögara köpek düştü. Ne zaman düştüğü bilinmeyen sahipsiz köpeğin havlamasını dün akşam fark edenler sesin nereden geldiğini araştırdı. Rögarın içerisinde mahsur köpek olduğu görülünce itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi hayvan yakalama aparatını köpeğin karnına geçirdikten sonra onu yukarı çekti. İtfaiye erlerinin sakinleştirmeye çalıştığı köpek, karnındaki ipten kurtularak yola fırlarken ezilmekten son anda kurtuldu. Köpek koşarak hızla bölgeden uzaklaştı. İtfaiye erleri rögara başka kişi veya hayvanın düşmesinin önüne geçmek amacıyla üstünü beton bloklarla kapattı.