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Avcılar'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA12 Şubat 2024 Pazartesi 00:34 - Güncelleme:
Avcılar'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Olay saat 23.00 sularında Tahtakale Mahallesi Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde toplanan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Grup polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Dağılan grup bir saat sonra yine aynı yerde buluştu.

Gruplar arasında çıkan tartışmada gruplardan birisi diğer gruba silahla ateş ederek saldırdı.

Silahlı saldırı sonucu A.İ. isimli vatandaş yaralandı. Silah sesini duyanlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı A.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çıkan silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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