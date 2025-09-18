İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Avcılar'da sokak sokak gezip lastik patlattılar

Avcılar'da gece saatlerinde sokaklarda gezen iki kişi, ellerindeki bıçaklarla park halindeki araçların lastiklerini patlattı.

İHA18 Eylül 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:

Avcılar'da gece saatlerinde sokaklarda dolaşan iki şahıs, ellerindeki bıçaklarla rastgele araçların lastiklerini patlattı. Patlayan lastikler kullanılamaz hale gelirken, şahısların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde Salı gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bıçaklı iki kişi, park halindeki araçların yanına yaklaşarak lastikleri patlattı. Kısa sürede birçok aracın lastiği zarar görürken, araç sahipleri araçlarının patlak lastikleriyle karşılaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki şahsın ellerindeki bıçaklarla araçların yanına gelerek tekerleri tek tek patlattığı görüldü. Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

