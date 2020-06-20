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Avcılar'da tartıştığı kişinin evine ateş açan zanlı 3 kişiyi yaraladı

Avcılar'da tartıştığı kişilerin evine ateş açan zanlı, aynı aileden 3 kişiyi yaraladı.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:35
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Yeşilkent Mahallesi 212. Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan bazı kişiler, park yeri nedeniyle tartıştı.

Kavganın ardından pompalı tüfekle olay yerine gelen bir kişi, tartıştığı kişinin evine ateş açtı.

Açılan ateşle aynı aileden 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, LGS kapsamındaki merkezi sınav nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kavgaya karışanlara ve çevrede bulunan bazı kişilere para cezası uyguladı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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