Güncel

Avcılar'da tekstil deposu yandı

Avcılar'da bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 Şubat 2026 Çarşamba 06:36
Avcılar'da tekstil deposu yandı
Bağlariçi Caddesi üzerinde yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deponun iç kısımlarında başlayan yangında tek giriş olması nedeniyle alt katlarda yoğun duman oluştu. Ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekipler yangını söndürdü.

Çevre ilçelerden takviye ekipler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında maddi hasar oluştu.

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

