İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,047
  • EURO
    6,6023
  • ALTIN
    304.498
  • BIST100
    117587
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel

Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Avcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA11.02.2020  12:47 - Güncelleme: 11.02.2020  12:47

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi Avcılar istikametinde Selahattin K'nin kullandığı 34 CLS 779 plakalı otomobil, Hakverdi K. idaresindeki 55 K 0819 plakalı kamyon, Ömer T. yönetimindeki 34 KF 4543 plakalı kamyonet ve Mustafa K. idaresindeki 34 VA 1739 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Ömer T'yi bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sivas'ta buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Korona virüs hakkında korkutan açıklama
Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.