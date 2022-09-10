Avcılar'daki metrobüs faciasının nedeniyle ilgili ilk iddia

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.

Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi.

İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.