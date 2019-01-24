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Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçti

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17,5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla bu oran yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir gün içinde en çok geçiş ise 65 bin 799 araç ile 'Anneler Günü'nde gerçekleşti.

  • İHA
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Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli sürücülere  hızlı, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Avrasya Tüneli, işletmeye alınmasının ilk yılı olan 2017'de ekonomiye 1,2 milyar liralık katkı sağladı.
 
Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçti
 
Avrasya Tünel'inden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçiş yaptı. 2017 yılına kıyasla tünelin kullanım oranı yüzde  14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir günde en çok araç geçişi ise, 'Anneler Günün'de gerçekleşti. 13 Mayıs Anneler Günün'de 65 bin 799 araç Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptı. Yapılan analizler sonucunda, İstanbul’un güneyinde yapılan seyahatlerde Avrasya Tüneli’nin İstanbullulara boğaz geçişinde diğer alternatiflere kıyasla ortalama 30 dakika zaman kazandırdığı tespit edildi.
 
Arıza ve kazalara anında müdahale ediliyor
 
Avrasya Tüneli, 400 kamerayla 7/24 izleniyor. 50’den fazla uzman personel, AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde, arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 58 saniye olurken, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 29 saniye olarak gerçekleşti. Bu rakamlar dünyadaki tünel ve otoyollardaki olaya müdahale standartlarının çok üzerinde performans gösteriyor.
 
Açıldığı günden buyana 4 kez acil durum tatbikatı yapıldı
 
Her türlü güvenlik önleminin alındığı Avrasya Tüneli’nde, açıldığı günden bu yana meydana gelebilecek olası trafik kazalarına ve yangınlara karşı müdahale planlarının uygulanması ve koordinasyonu arttırmak amacıyla dört kez tatbikat yapıldı. Acil durum tatbikatlarına İstanbul Emniyeti, İstanbul İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ve Avrasya Tüneli Acil Müdahale ekipleri katıldı. Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar 11  ödül aldı.
 
İşte Avrasya Tüneli'nin bugüne kadar aldığı ödüller
 
“EMEA Finance ‘En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı’ 2012, Infrastructure Journal ‘En Yenilikçi Ulaşım Projesi’ 2012, Thomson Reuters PFI ‘En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması’ 2012, Euromoney ‘Avrupa’nın En İyi Proje Finansman Anlaşması’ 2012, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü’ 2015, Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) ‘Yılın Projesi’ 2015, Engineering News Record (ENR) ‘2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi’ 2016, Kore İnşaat Mühendisleri Derneği) ‘Altın Kategori - Yılın Yapı Ödülü’ 2017, ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) ‘Mimari Aydınlatma Ödülü’ 2017, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) ‘Global Başarı Ödülleri - İnşaat Metodolojisi’ 2017, New Civil Engineers (NCE) ‘Bakım ve Yenileme Metodu Ödülü’ 2018”

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