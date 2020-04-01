İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6904
  • EURO
    7,3073
  • ALTIN
    342.171
  • BIST100
    88865.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avrupa'da koronavirüs nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Güncel

Avrupa'da koronavirüs nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:56
ABONE OL

Dünya genelinde 44 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan Kovid-19, yaklaşık 900 bin kişiye bulaştı.

Salgının en çok etkili olduğu Avrupa'da virüs bulaşan kişi sayısı 440 bini geçti, ölü sayısı 31 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da 2 Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ceyhun, ülkede 300 bine yakın Türk'ün yaşadığını belirterek özellikle Kovid-19 nedeniyle tedavi gören ya da test sonucu bekleyen vatandaşlarla düzenli görüştüklerini ifade etti.

Hastalarla görüşmenin, bu kişilerin morallerini yüksek tutma ve kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, Türkiye'nin her şart ve koşulda vatandaşlarının yanında olduğunu yineledi.

Ceyhun, "Bu zor günlerde bir yetkilinin vatandaşlarını arayarak destek olması, bu insanlara ciddi anlamda güç veriyor. Psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oluyor. Bu tür hastalıklarda ruh halinizin güçlü olması çok önemli." diye konuştu.

- En çok can kaybı Fransa'da

Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.

Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi.

Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.

Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti.

Kovid-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.

İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

F-16'lar ASELSAN ile görecek
F-16'lar ASELSAN ile görecek

F-16'lar ASELSAN ile görecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.