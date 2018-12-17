Avrupa’nın en büyük hastanesi açılıyor
Genel, kalp-damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum ve onkolojiden oluşan 6 üniteli Ankara Şehir Hastanesi şubatta faaliyete geçiyor. Merkez Avrupa’nın en büyüğü olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji olmak üzere 6 ana bölümden oluşan Ankara Şehir Hastanesi, şubatta faaliyete geçiyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük nükleer tıp merkezi, kemoterapi ilaç hazırlama merkezine sahip olan hastanede, en kapsamlı genetik DNA testleri yapılabilecek. Getirilen teknolojik cihazla kalbin tek atımının görüntüsü ilk kez alınabilecek.
Yürütmeyi durdurma davaları yüzünden 4 yıl geciken hastane 1.3 milyon metrekare kampüs alanıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olacak. Yatırımcı ve işletmeci şirket CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, kampüsün dünyanın tek seferde inşa edilen Avrupa'nın en büyük hastanesi olacağını belirterek, 1.1 milyar euro yatırımla yapım, teknik ekipman ve kurulum süreçlerini tamamladıklarını söyledi. Hastanenin 3 bin 800 adet yatak kapasitesiyle de dünyada üçüncü sırada yer alacağını anlatan Çeçen, "Genetik hastalıkları tedavi merkezi ve dünyanın en geniş alanına sahip acil servisi yer alacak" dedi.
ÖZEL HASTANE KONFORU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla Ankara'nın sağlık turizminde en çok tercih edilecek bölge olacağını vurgulayan Çeçen şöyle konuştu; "Araştırma merkezleri, 3 dev kalitede üniversite burada. Özel hastaneden daha konforlu, daha iyi hizmet verecek nitelikli bina oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinden önde bir modernizasyon var. Bu modern yapının getirdiği konforu iyi pazarlarlarsa, Avrupa'dan 4'te bir daha ucuza imkân sunabilirler. Kuveyt'in 3 milyon nüfusu var ancak yılda 22 milyar dolar sağlığa harcıyor. Burayı neden tercih etmesin ki."
25 YIL SONRA BAKANLIĞA DEVREDİLECEK
Şubat ortasından itibaren tüm kampusu Bakanlığa devredeceklerini anlatan Murat Çeçen, "CCN hizmet sağlayıcı olacak. Şartname gereği bakanlıktan 25 yıl kira ve kullanım bedeli alacağız. Bunun da tutarı yıllık 223 milyon lira. Bu sürenin sonunda binayı ve içerisinde yer alan teknolojiyi tamamen yenileyerek bakanlığa devredeceğiz" diye konuştu. Çeçen, tüm birimleri marttan önce faaliyete geçirebileceklerini, 6 kule için taşınma işleminin en az 1.5 ay süreceğini söyledi. Projede hasta garantisi olmadığını belirten Çeçen, "Ama hizmet garantisi var. Hastadan alınan, hastanenin döner sermayesine gidecek. Yatırımın finanse edilmesi amacıyla 5 kalemde yüzde 70 garanti var" dedi.
BAKANLIĞIN HEKİM KADROSU
Tüm tıbbi hizmetlerin Sağlık Bakanlığı hekim kadrosu tarafından verileceği kampusta, yüksek güvenlikli adli psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi de yer alacak. Hastane bünyesinde 3 bin 804 yatak, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 22 anjiyografi, 107 endoskopi, 628 prepost, 38 diyaliz, 127 koltuklu kemoterapi ünitesi, 120 teşhis, 12 triyaj, 224 yataklı acil arenası, 24 travma, 32 genel tedavi, 3 küçük cerrahi ünitesi bulunacak. Hastanede günde 100 bin hastaya hizmet verilecek. Acil ambulans servislerinde günlük 8 bin acil muayenesi yapılacak.
(Sabah)
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