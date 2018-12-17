Avrupa’nın en büyük hastanesi açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji olmak üzere 6 ana bölümden oluşan Ankara Şehir Hastanesi, şubatta faaliyete geçiyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük nükleer tıp merkezi, kemoterapi ilaç hazırlama merkezine sahip olan hastanede, en kapsamlı genetik DNA testleri yapılabilecek. Getirilen teknolojik cihazla kalbin tek atımının görüntüsü ilk kez alınabilecek.

Yürütmeyi durdurma davaları yüzünden 4 yıl geciken hastane 1.3 milyon metrekare kampüs alanıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olacak. Yatırımcı ve işletmeci şirket CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, kampüsün dünyanın tek seferde inşa edilen Avrupa'nın en büyük hastanesi olacağını belirterek, 1.1 milyar euro yatırımla yapım, teknik ekipman ve kurulum süreçlerini tamamladıklarını söyledi. Hastanenin 3 bin 800 adet yatak kapasitesiyle de dünyada üçüncü sırada yer alacağını anlatan Çeçen, "Genetik hastalıkları tedavi merkezi ve dünyanın en geniş alanına sahip acil servisi yer alacak" dedi.