Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın zirvenin ardından Cambridge şehrinde Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Cambridge Merkez Camisi'nin açılış törenine katılması bekleniyor. Farklı milletlerden yaklaşık 6 bin Müslümanın yaşadığı İngiltere'nin üniversite kenti Cambridge'deki Merkez Camisi'nin arazisi 2008'de satın alındı. Diyanet Vakfı'nın da inşasına destek verdiği cami, geçen ramazan ayında ibadete açıldı.

Başta Cambridge olmak üzere İngiltere'deki Müslüman toplumu için önemli bir boşluğu dolduran cami, çevreye zarar vermeyen malzemeden ve mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılmak üzere inşa edildi. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi özelliği taşıyan Cambridge Merkez Camisi'nin bahçesi arındırılmış yağmur suyu ile sulanırken yapının hiçbir şekilde karbon salınımına yol açmadığı vurgulandı. Tavandan açılmış pencereler ile gün ışığından istifade ile aydınlatılarak elektrik tasarrufu sağlanıyor. Caminin çatısında havalandırma için kullanılan elektriği dahi üreten solar paneller ve hava ısısını enerjiye dönüştüren hava kaynaklı ısı pompaları yer alıyor.

(Sabah)