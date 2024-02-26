Avukatını aday yapan Özgür Özel'in çizmeye çalıştığı mağduriyet tablosunun perde arkası ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i CHP'nin Çankaya belediye başkan adayı yaparken çizdiği mağduriyet tablosuna AK Parti'den ilk tepki. Özel, aday belirleme sürecinde parti içi tepkileri savuşturmak için, Güner'in Alevi olduğu gerekçesiyle hakimlik-savcılık sınavında haksızlığa uğradığını iddia etmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Sayın Özel, parti içindeki tartışmalı aday belirleme sürecini sözde mağduriyetler üzerinden gölgelemeye çalışıyor" dedi.

Hakimlik-savcılık mülakatının yargı mensuplarından oluşan komisyon tarafından yapıldığını, Adalet Bakanı'nın bu komisyonun üyesi olmadığını anlatan Gül şunları kaydetti:

GERÇEKLER BİR GÜN ORTAYA ÇIKAR

"Mülakat sınavlarında kimsenin dini inancı veya mezhebi araştırılmamaktadır. Hakimlik sınavını kazanmış veya kaybetmiş herhangi bir şahıs için 'Alevi olduğu için kaybetti' veya 'Kazandı' denilemez. Denilmesi iyi niyetle açıklanamaz. Bu üslupla yapılan değerlendirmeyi doğru bulmadım. Siyaseti inançlar ve ayrımcılık üzerinden yapmasını da doğru bulmam. Bu olayda olduğu gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir özelliği olduğunu hatırlatırım. AK Parti 85 milyonu kucaklayan bir siyasi anlayışa sahiptir. Hangi görüşten, hangi mezhepten olursa olsun, nerede doğarsa doğsun bu ülkenin her ferdi birinci sınıf vatandaştır."

SEÇİMDEN ÖNCE SON PM



Üç aydır aday belirlemek için defalarca toplanan CHP Parti Meclisi (PM), seçimden önceki son toplantısını bugün yapacak. Saat 17.00'de Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek PM'nin gündemi ise yerel seçim kampanyası ve iletişim stratejisinin değerlendirilmesi. Toplantının ardından tüm PM üyeleri seçim çalışmaları için sahaya inecek. İstanbul seçim çalışması Ekrem İmamoğlu ekibine bırakılacak. Ankara ve İzmir'de ise seçim stratejisini Genel Merkez belirleyecek. Seçim propagandasında özellikle İYİ Parti ve DEM Parti ile karşı karşıya gelinmemesi istenecek.

İSTİFA ETMEDİ ADAYLIĞI DÜŞTÜ



Kocaeli Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP adayı Anıl Acurman'ın adaylığını düşürdü. Seçim kurullarına başvuruların tamamlanmasının ardından Acurman'ın, ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğü gerekçesiyle adaylığına itiraz edildi. İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek "Belediye başkan adayı olmadan önce ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği" belirlenen Acurman'ın adaylığını düşürdü. Kararı Kocaeli İl Seçim Kurulu'na taşıyan Acurman hakkındaki nihai karar bugün verilecek.