Türkiye'de avukatlık hizmetlerinin karşılığında alınması gereken asgari ücreti belirleyen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2023-2024 dönemi için yeniden belirlendi. Yeni tarifeyle birlikte Avukatlık ücretlerine ortalama 90,40 oranında artış yapıldı. Buna göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne kadar oldu? İşte 2023-2024 yılı için belirlenen yeni avukatlık ücretleri...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2024 NE KADAR OLDU?



Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne" ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında 2024 yılında; Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye'de avukatlık hizmetlerinin karşılığında alınması gereken asgari ücreti belirleyen bir tarifedir.

YÜZDE 90,40 ORANINDA ARTIŞ!

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır" denildi.