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Avukatlık hakkında düzenlenen çalıştay sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Yeni Avukatlık Kanunu İhtiyacı ve Temel Yaklaşımlar Çalıştayı düzenlendi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
Avukatlık hakkında düzenlenen çalıştay sona erdi
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Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri, akademisyenler ve baro temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, anayasal perspektif açısından avukatlık ve yeni avukatlık kanunu ihtiyacı, avukatlığın niteliği ve meslek özellikleri, bağlı çalışan avukatlar, avukatların sosyal ve ekonomik sorunları, stajyer avukatlar, kamu avukatları, anayasal perspektif açısından meslek örgütleri ile baroların niteliği ve işlevleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hukuk Politikaları Kurulunca yapılan çalışmaların akademik ve fikri nitelikte olduğu, avukatlık hukuku reformuna katkı sunmayı amaçladığı açıklandı.

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