Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk,

Öztürk, dünyada avukatlık mesleği kadar sorumlu, saygın, onurlu ve aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlığın bulunmadığını söyledi.

Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinin icrasında da bazı ihtiyaçlar bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Sağlıkta şiddet olarak nitelenen, tatsız ve istenmeyen olaylar maalesef avukatlık mesleğinde de cereyan etmektedir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarını olduğu gibi avukatlık mesleğini icra edenleri de benzer düzenlemelere kavuşturabilmeliyiz. 86 üniversitemizde hukuk eğitimi olan alan yaklaşık 85 bin öğrencimizden yılda yaklaşık 20 bine yakını mezun olmaktadır. Bu kapsamda savunmasız yargı adalet üretemez anlayışıyla mesleğine yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı, avukatların serbest meslek üzerinden değil de hakim ve savcılarımız gibi özlük şartları ile emekli olabilmelerine imkan sağlanmalıdır. Avukatlara uluslararası çalışma yapabilmeleri için gerekli destekler sunulmalı. CMK ücret tarifeleri yeniden ele alınarak günümüz gerçekleri ve şartlarına uygun hale getirilmelidir."

- "İŞ, AVUKATLIK STAJINA ENGEL OLMAYACAK"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şahsı adına yaptığı konuşmada, kanun teklifiyle avukat stajyerlerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının, fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağının hükme bağlanacağını dile getirdi.

İşin, avukatlık stajının fiilen yapılmasına engel olmaması gerektiğini belirten Kaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların avukatlık stajını yapabilmesi kolaylaştırılmakta ve bu kapsamda bu kişilere avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Bu kişiler staj süresince de yıllık izin haklarını kullanabilecektir." dedi.

Kaya, birden fazla baronun bulunduğu illerde vatandaşlara adli yardım hizmetinin daha kaliteli sunulabilmesi amacıyla yönetimleri ve işleyişleri birbirinden farklı, bağımsız olmak üzere her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturabilmesine imkan sağlandığını kaydetti.

Maddelere dair bilgi veren Kaya, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

