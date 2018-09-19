Avukatlık tabelası altında tele-satış

Tele pazarlamayla kaçak ürünler satan çete, İstanbul’da düzenlenen operasyonla çökertildi. Polisin Beylikdüzü’nde yürüttüğü teknik ve fizik takibin ardından bir rezidansa baskın düzenlendi. Ekipler, baskın sırasında oda kapılarında ‘apartman yöneticisi’, ‘kapıcı’, ‘görevli’ ve ‘avukatlık bürosu’ yazan dairelerden içeriye girdiği zaman uydu üzerinden tele pazarlamayla satış yapan 3 televizyon ile radyonun anakumanda odaları ve stüdyolarla karşılaştı.

KARISININ İSMİNİ KAPIDA GÖRDÜ

Baskın sırasında şüpheli Ekrem İ’nin isteği üzerine İstanbul Barosu’ndan avukat talep edildi. Baskına gelen avukat O.G. rezidansa girdiği zaman avukat eşi S.G.’nin adının yazılı olduğu tabelayı görünce şok oldu. Bunun üzerine eşinin ofisinin başka bir yerde olduğunu belirterek işlem yapılmasını talep etti. Polis ekipleri kapısında ‘avukatlık bürosu’ yazan işyerinde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirdi.

TANIDIK SİMA ‘EKREM’

Gözaltına alınan Ekrem İ’nin emniyette yapılan detaylı sorgulamasında televizyon kanallarında 5 kilo balı 100 TL’ye satan kişi olduğu belirlendi. Ekrem İ., hakkında Silivri’nin bir mahallesinde tarım arazisi olan arsaları planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satışlarını yaptığı iddiasıyla hakkında da işlem yapılmıştı.