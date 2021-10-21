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Ayakkabı kutusuna gizlenmiş halde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, ayakkabı kutusunun içinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:09
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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı otomobille ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili dün akşam Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın arka koltuğundaki ayakkabı kutusunun içinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü M.Ç. ve yanındaki V.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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