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Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde külçe altın çıktı

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

DHA3 Nisan 2024 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde külçe altın çıktı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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