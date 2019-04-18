13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8042
  • 6,5472
  • 238.043
  • 96.939
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayakkabıya zulalanan uyuşturucu polisi bile şaşırttı

Isparta’da narkotik polisinin otogarda düzenlediği operasyonda, ayakkabının taban kısmına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Karşılaşılan manzara polise bile ‘pes’ dedirtirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şüphe üzerine M.K. isimli şahsı durdurdu. 
 
Şahsın üst aramasını yapan narkotik polisi, M.K.’nin giydiği ayakkabısının taban kısmına zulalanmış şekilde 214 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. 
 
Şüpheliyi gözaltına alan polis, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk etti.
 

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'nin KHK itirazı reddedildi

HDP'nin KHK itirazı reddedildi

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Trump'a yakın kanaldan çarpıcı seçim anketi

Trump'a yakın kanaldan çarpıcı seçim anketi
 

POPÜLER HABERLER

Engel kalktı! Türkiye 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabilir

Engel kalktı! Türkiye 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabilir

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Türkiye'nin Rus Su-57 savaş uçağını almasının önünde engel kalmadı

Türkiye'nin Rus Su-57 savaş uçağını almasının önünde engel kalmadı

İkinci Doğu Ekspresi geliyor

İkinci Doğu Ekspresi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA