İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9852
  • EURO
    8,2106
  • ALTIN
    438.241
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için hazırlanan hatıra paraları bugün online satışta olacak
Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için hazırlanan hatıra paraları bugün online satışta olacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen basılan 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama hatıra paralar bugün online satışa sunulacak. Hatıra paraların satışa sunulmasıyla birlikte Darphane'nin Beşiktaş'taki merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu, online satışlarda büyük yoğunluk yaşandı.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:00
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasıyla birlikte 24 Temmuz'da satışa sunduğu 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para büyük ilgi gördü.

Hatıra paraların satışa sunulmasıyla birlikte Darphane'nin Beşiktaş'taki merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu, online satışlarda büyük yoğunluk yaşandı.

Bunun üzerine harekete geçen Darphane, 10 bin adet 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama ve 20 bin adet gümüş-bronz ikili hatıra setler basarak satışa sunmaya karar verdi.

İlk etapta gümüş-bronz set, 29 Temmuz'da online satışa sunuldu. 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama hatıra paralar ise bugün online satışa çıkarılacak.

- GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA 250 LİRA, GÜMÜŞ-BRONZ İKİLİ SET İSE 240 LİRA 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve milletin teveccühüne duyarsız kalmayacaklarını söyledi.

Şahin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına özel basılan hatıra paraların tüm dünyadan talep gördüğünü belirterek, "Mağazamızın önünde uzun kuyruklar oluştu. 5 bin adet basılan gümüş hatıra para pazartesi tükendi.10 bin adet basılan bronz hatıra paranın ise büyük çoğunluğu tükendi. Yurt içi ve yurt dışından, sosyal medya üzerinden ve maillerle ciddi bir talep geldi. Biz de alternatif olarak yeni bir ürün piyasaya sürmek istedik." diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hatıra paralarına olan ilgiyi karşılıksız bırakmayacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Nümizmatik kuralları gereği açıklanan rakamların üzerine çıkılmadığı için 20 bin adet gümüş ve bronz set basıldı ve piyasaya sunuldu. Ayrıca 10 bin adet gümüş üzeri altın kaplama paramızı da bugün online olarak piyasaya sunuyoruz. Milletimizin teveccühüne duyarsız kalamazdık. Altın kaplama 250 liradan, ikili set ise 240 liradan satılıyor."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.