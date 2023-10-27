Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehit ve gaziler için hatim programı düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce şehit ve gaziler için İmam Hatip Okulları öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu bir program düzenlendi.



Cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programda, Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilahiler okudu, Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programın sonunda cami imam hatibi Ferruh Muştuer, şehit ve gaziler için okunan hatimlerin duasını yaptı.