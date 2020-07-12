12 Temmuz 2020 Pazar 16:54 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 16:54

Ayasofya ile ilgili alınan kararlar ardından Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? sorusu gündme geldi. Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olan Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınacağı tarihi açıkladı. Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyorlardı. Ayasofya kararının verildiği günün akşamında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi. İşte, Ayasofya Camiinin ibadete açılacağı tarihle ilgili detaylar..

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN?

Ayasofya Camii'nde ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz 2020'de kılınacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA'DA İLK NAMAZ TARİHİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.

Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

86 YIL SONRA İLK NAMAZ

Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinden bu yana 86 yıldır Ayasofya'da namaz kılınamıyordu. Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle birlikte Müslümanlar yıllar sonra Ayasofya'da namaz kılmanın mutluluğunu yaşayacak. Aysofya camii yeniden tekbirlerle şenlenecek.