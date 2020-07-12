12 Temmuz 2020 Pazar 17:47 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:47

Ayasofya ile ilgili alınan kararlar ardından Ayasofya'da ilk namazı kim kıldıracak? sorusu gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olan Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınacağı tarihi açıkladı. Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar, namazı hangi imamın kıldıracağını merak ediyorlar. Ayasofya kararının verildiği günün akşamında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi. İşte, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı ile ilgili detaylar..

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN?

Ayasofya Camii'nde ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz 2020'de kılınacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA'DA İLK NAMAZ TARİHİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.

Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZI KİM KILDIRACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak olan ilk namaz öncesi Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ayasofya'da kılınacak ilk namazla ilgili açıklamalarda bulunan Erbaş, '24 Temmuz itibariyle ibadete açılmış olacak. Biz imamlar konusunda ve müezzinler konusunda atamaları yapacağız. Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin görev yapacak.' dedi. İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyan güzel sesli müezzinlerin Ayasofya'da ezan okuyacağını söyleyen Erbaş, 24 Temmuz Cuma namazını kimin kıldıracağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. 24 Temmuz'da kılınacak olan cuma namazı öncesi Diyanet tarafından bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan sosyal medyada Ayasofya'da ilk namazı Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını isteyen büyük bir kesim var. Twitter'da #ilkcumayıreiskıldırsın şeklinde binlerce twit atıldı. İlk cumayı Reis kıldırsın şeklinde atılan twitlerin yanısıra #ilkezanıReisOkusun şeklinde hastag'ler de görüldü.

Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Başkan Erdoğan açıkladı