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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vicdanları yaralayan karar

Deprem sonrası dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Geçen hafta geri dönen Can, işten atıldığını öğrendi.

Sabah20 Şubat 2023 Pazartesi 07:29 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vicdanları yaralayan karar
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Asrın felaketini yaşayan ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremde binlerce bina yıkıldı. On binlerce kişinin enkaz altında kalmasının ardından bölgeye ülkenin ve dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can'da buraya gönüllü olarak giden vatandaşlardan birisiydi. Can, valilik izni ile gittiği arama kurtarma çalışmalarından döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Sabah'ın haberine göre, Gürkan Can iddiaya göre arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için işten atıldı. Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı.

Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı. Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katıldı.

Malatya'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Gürkan Can, 13 Şubat Pazartesi günü Aydın'a döndü. Gürkan Can deprem bölgesinden döndüğü gün kendisine gelen bir SMS'le neye uğradığını şaşırdı.

Can, sabah saatlerinde gelen mesajla belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çalışan Gürkan Can'a gelen SMS'te 7 Şubat itibarıyla işine son verildiği yazıyordu. Enkaz altındaki canları kurtarmak için giden Can'a amirleri seni işte çıkarma sebebimiz farklı cevabını verdikleri öne sürüldü.

'FARKLI SEBEBİ VAR' DENİLDİ

Konuya ilgili konuşan Gürkan Can, "Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazı- yordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi "Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir" diye.

Sonra tekrar bir mesaj geldi "48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır" diye" dedi. İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can "Amirlerimle konuştum bana, "Seni işten çıkarma sebebimiz farklı" şeklinde bir açıklama yaptılar" dedi.

Belediyenin kendisini işten çıkarmasına çok üzüldüğünü belirten Gürkan Can, "Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü" şeklinde konuştu.

  • deprem
  • Aydın Büyükşehir Belediyesi
  • Gürkan Can

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