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Aydın merkezli operasyon! 13 gözaltı

Aydın merkezli Diyarbakır ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 22:54 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 22:54
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır ve İzmir'de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'silahla iş yeri ve araç kurşunlama' 'darp' ve 'tehdit' ile uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 28 Eylül'de çalışma başlattı. 90 gün süren çalışma teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerine Aydın, Diyarbakır ve İzmir'de 16 şüpheliye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aranan şüpheliler B.B., L.B., M.I., T.T., B.E., C.C., M.S., M.Ş., V.D., S.A., D.S., M.Ü., Z.M.A., T.Y., R.D. ve D.B. isimli 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 79.63 gram metamfetamin, 5 bin 870 gram kubar esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 65 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 42 adet 9 mm çapında fişek ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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