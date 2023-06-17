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Aydın Valiliği'nden, LGBTİ etkinliklerine yasak

Aydın Valiliği, LGBTİ ve benzeri dernek veya grupların yapacağı etkinliklere 3 gün süreyle yasaklama getirdi.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Aydın Valiliği'nden, LGBTİ etkinliklerine yasak
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Aydın Valiliği, LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, grupları ve benzeri toplulukların yapacağı etkinliklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili dernek ve gruplar tarafından yapılması planlanan basın açıklaması, atölye, bildiri dağıtımı gibi etkinliklerin provokasyon ve eyleme açık olması ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği sebebiyle 16-17 ve 18 Haziran tarihleri arasında 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında "Aydın ili sınırları içerisinde, LGBTİ oluşumlarınca yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival, konferans, atölye çalışması, panel, söyleşi gibi her türlü etkinliğin İl İdaresi Kanunu'na göre 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde 3 gün süre ile yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

  • LGBTİ
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