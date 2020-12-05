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Güncel

Aydın'da bir parkta demirlere asılı erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta erkek cesedi bulundu.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:39 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:39
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Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135 sokak üzerinde bulunan Orhan Çiftçi Parkı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre binalarda oturan vatandaşlar evlerinin balonuna çıktıklarında parkta bir erkeğin demirlere asılı halde olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri demirlere asılı olan kişişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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