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Aydın'da dilenci terörü! Tartıştığı kadını bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

AA26 Mart 2024 Salı 19:04 - Güncelleme:
Aydın'da dilenci terörü! Tartıştığı kadını bıçakladı
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Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, S.K'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından uzaklaşan H.K, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde H.K'nin elinde bıçakla S.K'ye saldırması ve bıçakladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

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