İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1719
  • EURO
    34,6661
  • ALTIN
    2312.96
  • BIST100
    9157.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti
Güncel

Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti
ABONE OL

Turanlar Mahallesi'ndeki Muharrem Com'a (51) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sararken yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) içeride mahsur kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Dilek Com'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Com'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi.

Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Burak Zencirci ve meclis üyeleri de olay yerine gelerek aileye baş sağlığı diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.