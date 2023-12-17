Aydın'da hakkında hapis cezası bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyonda; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçundan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 9 şahıs olmak üzere toplamda 25 şahıs kıskıvrak yakalandı.