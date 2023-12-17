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Aydın'da hakkında hapis cezası bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şahıs yakalandı.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Aydın'da hakkında hapis cezası bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyonda; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçundan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 9 şahıs olmak üzere toplamda 25 şahıs kıskıvrak yakalandı.

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