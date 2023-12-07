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  • Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı
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Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 05:27 - Güncelleme:
Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- OLAY

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.

  • Aydın kavga
  • Buharkent gözaltı
  • Tutuklama açıklama

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