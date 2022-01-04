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Aydın'da kaza: 2 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA4 Ocak 2022 Salı 06:52 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 06:52
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Mehmet Cüra idaresindeki 20 ABH 717 plakalı tır ile Dolunay Yıldırım'ın (22) kullandığı 09 Y 4627 plakalı otomobil, Sultanhisar-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçtaki Nuri Çetin (22) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (21), Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Cüra'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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