Aydın’da köylüler 10 yıl sonra yağmur duasına çıktı

Efeler ilçesinin Gödrenli Mahallesi sakinleri kurak geçen mevsim nedeniyle Cuma Namazı sonrası yağmur duasına çıktı. Mahallede toplanan yüzlerce vatandaş, önce Cuma Namazı kıldı, ardından yağmur yağması için dua etti. Yağmur duasının ardından imece usulü yapılan Keşkek yemeği mahalle sakinlerine ve misafirlere ikram edildi.

Gödrenli Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Serbest, “Uzun süre rahmetimiz yağmadığı için, topraklar kuru olmaya başladı. Bunun için Allah’a karşı yalvarma babında, keşkek kaynatıyoruz. Bu keşkeği vatandaşa ikram edip, arkasından dua yapacağız. Yağmurumuzun yağması için Allah’tan isteyeceğiz. Yağış olmayınca mahsullerimiz olmadı, zeytinlerimiz döküm yapmadı. Yağmur bol olsun ki ürünlerimiz de bol olsun diye duaya ihtiyacımız var” dedi.

Gödrenli Mahalle Muhtarı Cemalettin Şahin ise, “Kuraklık yaşıyoruz, Allah’tan yağmur istedik. Köylülerimizin katkısı ile bu duruma geldik. Buğdaylar ektik bitmedi, ekim yapamıyoruz tezekten dolayı. Dağlardaki hayvanlar bile su istiyor. Hayvanların otlamaya salınması lazımdı salamıyoruz, çimenler dahi çıkmadı. O yüzden biz duaya çıktık, Allah verirse verecek. 10 yılda bu yana yağmur duası yapılmıyordu. Bu yıl kuraklık olunca yaptık” diye konuştu.