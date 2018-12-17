Aydın'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Mehmet Özcan'ın (31) kullandığı plakasız motosiklet, Kuyucak-Nazilli kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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