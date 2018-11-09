Aydın'da terör örgütü operasyonu

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.