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Aydın'da terör örgütü operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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