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Aydın'da trafik kazası: 4 kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 07:27 - Güncelleme:
Aydın'da trafik kazası: 4 kişi öldü
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Erdinç Atılgan'ın (54) kullandığı 09 AIT 232 plakalı otomobil, Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi mevkisinde Varan Turizm'e ait A.I yönetimindeki 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışma sonrası şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile S.A (43), A.S (44) ve Y.S (44) hayatını kaybetti.

Refüje çıkan otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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