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Aydın'da yağmur suyu kavgası: 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yağmur suyunun bir işletmede birikmesi sonucu çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Meşrutiyet Mahallesi 2079 sokakta meydana geldi.

Aydın'da etkili olan sağanak yağmur sonrası iddiaya göre 2079 sokakta bulunan bir iş yerinde su birikmesi neticesinde, iş yerinin bulunduğu apartmanda kapıcılık yapan M.Ö. ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından her iki tarafın da yakınları kavgaya karıştı. Kapıcı dairesi önüne sıçrayan tartışma burada bıçaklı kavgaya dönüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kavganın olduğu yerde olay yeri ekipleri incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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