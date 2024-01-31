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Aydın'da Yunanistan'dan geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ocak ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Aydın'da Yunanistan'dan geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Ocak ayında da hız kesmezken, 1-31 Ocak tarihleri arasında toplam 124 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yeni yılın ilk ayında toplam 4 olay meydana gelirken, kurtarılan 124 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 2 Ocak'ta Didim açıklarında 35 düzensiz göçmen, 5 Ocak'ta Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen, 9 Ocak'ta Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen, 17 Ocak'ta ise 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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