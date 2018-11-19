Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'daki iki ayrı FETÖ davasında 3 kişiye hapis cezası verildi

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görülen iki ayrı davada 3 sanığa hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü tutuklu sanık Kadir Ayaz hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Kadir Ayaz ile eşi tutuksuz sanık Esin Ayaz ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'ye bağlılığı en üst seviye olan "A5" konumunda olduğu iddia edilen tutuklu sanık Kadir Ayaz'a 8 yıl, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan eşi tutuksuz sanık Esin Ayaz'a ise 1 yıl 9 ay 16 gün hapis cezası verdi.

Öte yandan başka bir başka davada ise ByLock kullanan ve örgütle bağlantılı kuruluşlarda çalışan tutuksuz sanık Feride Bozkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadıköy´de ´beton´ tuzağı: 2 kadın betona battı

Kadıköy´de ´beton´ tuzağı: 2 kadın betona battı

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA