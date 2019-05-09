Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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