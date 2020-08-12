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Aydos Ormanı'nda yangın

Sultanbeyli, Aydos ormanlarında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:43
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